Wilde Woche beim VfB: Labbadia-Aus, Hoeneß-Premiere und Kellerduell in Bochum

Vier Trainer für ein Halleluja beim VfB Stuttgart? Der abstiegsbedrohte Bundesligist hat ein weiteres Mal den Trainer gewechselt. Woran ist Bruno Labbadia gescheitert, wie lief seine Entlassung und wie will Sebastian Hoeneß mit den Schwaben die Klasse halten? All diese Fragen diskutieren unsere VfB-Reporter Simeon Kramer und Danny Galm in einer neuen Folge von "Wir reden über den VfB", dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Rückblick Labbadia-Entlassung: So lief die Trennung (ab 01:14)

Woran Bruno Labbadia letztlich gescheitert ist (ab 11:51)

Die Hoeneß-Vorstellung: Warum auf dem Podium nur einer glänzen konnte (ab 22:25)

Rückblick Pokalspiel in Nürnberg: So lief das Hoeneß-Debüt (ab 37:18)

Ausblick Bochum: Fällt schon eine Vorentscheidung im Abstiegskampf? (ab 45:30)

Hier geht's zur aktuellen Ausgabe:

