Neue Podcast-Folge: Wie geht es mit Sven Mislintat beim VfB Stuttgart weiter?

Der VfB Stuttgart wartet in der Bundesliga immer noch auf den ersten Dreier. Aber nicht nur die Sieglos-Serie beschäftigt die Fans. Auch die offene Zukunft von Sven Mislintat stört die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt. Wie geht es mit dem Sportdirektor weiter? Warum war die Pressekonferenz mit Philipp Lahm, Sami Khedira und Christian Gentner so skurril? Das alles diskutieren unsere Reporter Simeon Kramer und Danny Galm in einer neuen Folge „Wir reden über den VfB“, dem Fußball-Podcast aus dem Zeitungsverlag Waiblingen.

Die Themen im Überblick:

Rückblick Bayern: Gefühlt der erste Sieg für den VfB (ab 01:15)

Rückblick MV: Was wurde entschieden? (ab 03:45)

Rückblick PK: Skurrile Vorstellung von Khedira, Lahm und Gentner (ab 04:25)

Kernfrage: Wie geht es jetzt mit Sven Mislintat weiter? (ab 21:30)

Ausblick Frankfurt-Heimspiel: Gegnercheck und PK-Stimmen (ab 40:25)

Hier geht´s zur aktuellen Ausgabe:

