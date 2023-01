Vom 2. bis 13. Januar bereitet sich der VfB Stuttgart in Marbella auf den Bundesliga-Abstiegskampf vor. Wir begleiten Trainerteam und Mannschaft nach Spanien und berichten von vor Ort. Alle News, Bilder und Videos bündeln wir hier in unserem Trainingslager-Newsblog. Aktuelle Entwicklungen vom Transfermarkt gibt es wie gewohnt in unserem Transferticker.

Montag, 2. Januar, 12:20 Uhr: Ömer Beyaz reist mit ins Trainingslager

Nun ist es offiziell: Der Leihvertrag von Ömer Beyaz mit dem 1. FC Magdeburg wurde vorzeitig beendet. Das bedeutet: Der 19-Jährige wird mit seinen Teamkollegen die Reise nach Marbella antreten und im Trainingslager dabei sein.

Information der Redaktion: ZVW-Redakteur Simeon Kramer befindet sich ab Freitag (06. Januar) im Trainingslager in Marbella vor Ort. Die Tage davor hält er via Telefon Kontakt zum VfB Stuttgart und informiert so über alle aktuellen Entwicklungen.