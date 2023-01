VfB in Marbella: Trainingsfrei am Nachmittag - Mavropanos leicht angeschlagen

Vom 2. bis 13. Januar bereitet sich der VfB Stuttgart in Marbella auf den Bundesliga-Abstiegskampf vor. Wir begleiten Trainerteam und Mannschaft nach Spanien und berichten von vor Ort. Alle News, Bilder und Videos bündeln wir hier in unserem Trainingslager-Newsblog. Aktuelle Entwicklungen vom Transfermarkt gibt es wie gewohnt in unserem Transferticker.

Mittwoch, 11. Januar, 12:50 Uhr: Labbadia gibt kurzfristig trainingsfrei

Wer die Vormittagseinheit des VfB Stuttgart am Mittwoch beobachtete, dem fiel auf: Die VfB-Profis wirkten platt und ausgelaugt. Nachdem Labbadia seine Profis am Dienstagnachmittag eine Stunde lang aufs große Feld spielen ließ, war das Tempo am Mittwoch vorsichtig ausgedrückt etwas träge. Das muss auch der Trainerfuchs gemerkt haben - und gab seinen Spielern spontan einen trainingsfreien Nachmittag. Das bejubelten Enzo Millot und Co. mit Geklatsche und Gepfeife auf dem Rasen.

Das Training am Vormittag war eher durch Teambuliding-Maßnahmen und Spaß-Einheiten geprägt. Zum Abschluss gab es noch ein kleines Trainingsspiel auf zwei Tore mit Wandspielern, anschließend waren die Profis sichtlich erschöpft. Tanguy Coulibaly pausierte aufgrund muskulären Problemen, ebenso wie Nikolas Nartey. Josha Vagnoman trainierte voll mit. Am Ende des Trainings humpelte Konstantinos Mavropanos mit einbandagiertem Knie leicht vom Platz, es handelt sich aber wohl nur um eine Vorsichtsmaßnahme.

Mittwoch, 11. Januar, 11.07 Uhr: Wohlgemuth hofft auf baldige Sosa-Rückkehr

Sportdirektor Fabian Wohlgemuth hofft auf eine baldige Rückkehr von Außenverteidiger Borna Sosa. «Wir sind optimistisch, dass er in der nächsten Woche zu uns stößt», sagte Wohlgemuth der Deutschen Presse-Agentur über Sosa. Der Kroate hat seit seiner WM-Teilnahme noch nicht wieder mit Stuttgarts Bundesliga-Fußballern trainiert und absolviert wegen Adduktorenproblemen derzeit ein individuelles Programm in München.

Man sei zuversichtlich, dass Sosa «in absehbarer Zeit wieder ein Startelfkandidat sein kann», erklärte Wohlgemuth. «Wie weit er zum Rückrundenauftakt sein wird, bleibt abzuwarten», sagte der 43-Jährige aber auch. Bis zur ersten Liga-Partie des VfB im neuen Jahr gegen den 1. FSV Mainz 05 am 21. Januar sei es für den Nationalspieler «noch ein sehr weiter Weg.» Darüberhinaus schließt der Stuttgarter Kaderplaner einen Wechsel des 24-Jährigen noch in diesem Winter nicht aus. Mehr dazu in unserem Transferticker.

Mittwoch, 11. Januar, 9.15 Uhr: Intensive und taktische Einheit in Marbella?

Guten Morgen aus Marbella! Der VfB Stuttgart startet in den letzten vollen Trainingstag im "La Quinta Football Center". Um 10 Uhr und 16 Uhr wird Bruno Labbadia nochmal auf den Platz bitten, bevor am Donnerstag ein Testspiel und am Freiag die Abreise ansteht.

Der Trainer wird den letzten vollen Tag nutzen wollen, um seine Profis nochmal richtig zu fordern. Intensiv soll es werden, aber auch taktisch. Bereits am Vortag arbeitete Labbadia intensiv an den Abläufen im Offensivspiel, am Nachmittag stand ein Trainingsspiel über den ganzen Platz an. So ähnlich wird es heute auch ablaufen, große Steigerungsläufe sind nicht zu erwarten.

Dienstag, 10. Januar, 12.56 Uhr: Coulibaly und Labbadia mit klärendem Gespräch

Tanguy Coulibaly muss wohl mit keiner Strafe des VfB Stuttgart rechnen. Der Flügelspieler stand am Dienstagvormittag auf dem Rasen und trainierte mit der Mannschaft. Vorausgegangen war ein Streit zwischen Coulibay und Trainer Bruno Labbadia vom Vortag. Die beiden hatten am Montag ein kurzes Wortgefecht, Coulibaly wurde frühzeitig zum Duschen geschickt.

Nach der Einheit am Dienstagvormittag, die gegen 11.45 Uhr endete, standen Coulibaly und Labbadia noch rund fünf Minuten auf dem Trainingsplatz zusammen. Der Trainer redete, der Linksfuß hörte aufmerksam zu. Nach dem klärenden Gespräch gab Labbadia seinem Profi einen leichten Klatsch mit. Wie es scheint, sind alle Probleme gelöst - und es bleibt kein Groll zurück.

Dienstag, 10. Januar, 09.51 Uhr: Borna Sosa meldet sich zu Wort

Borna Sosa arbeitet aktuell bei einem Spezialisten in München an seinem Comeback. Ob der Kroate noch ins Trainingslager nachreisen wird, ist weiter unklar. Erscheint aber eher unwahrscheinlich. Zwar meldete sich der Spieler am Montagabend via Instagram zu Wort ("1 Match is close. Almost ready"), doch seine Teamkollegen sind nur noch bis Freitag in Spanien. Aufgrund von Adduktorenproblemen hat Sosa seit der WM noch kein Mannschaftstraining absolviert. Gut möglich, dass er erst in Stuttgart zum Team stößt, um bis zum Bundesliga-Restart am 21. Januar wieder spielfit zu sein.

Dienstag, 10. Januar, 09.15 Uhr: Muss Coulibaly mit einer Strafe rechnen?

Am Dienstag startet der VfB Stuttgart mit einer Einheit um 10 Uhr in Tag neun in Marbella. Nach dem gewohnten Morgenlauf (7.30 Uhr) bittet Bruno Labbadia seine Profis auf den Rasen in den "La Quinta Football Fields".

Es wird interessant zu beobachten sein, ob Tanguy Coulibaly am Vormittag im Mannschaftstraining mitmischen darf. Der Flügelspieler und Bruno Labbadia waren in der Vormittagseinheit am Montag aneinander gerasselt. Aufgrund einer strittigen Abseitsentscheidung im Trainingsspiel kam es zu einem Wortgefecht, in dessen Folge der Trainer seinen Spieler vorzeitig zum Duschen schickte.

Gut möglich, dass der erfahrene Trainerfuchs Labbadia seinem Profi einen Denkzettel verpasst - und Coulibaly nicht im Mannschaftstraining dabei ist.

Montag, 9. Januar, 12.32 Uhr: Tanguy Coulibaly muss Training vorzeitig beenden

Tanguy Coulibaly konnte die Vormittagseinheit in Marbella nicht mit seinen Teamkollegen beenden. Der Franzose wurde von Bruno Labbadia vorzeitig zum Duschen geschickt. Vorausgegangen war ein kleiner Streit zwischen dem Trainer und seinem Profi. Was war passiert?

Die Profis, die beim Testspiel gegen Sion nicht in der Startelf standen, absolvierten eine Spielform auf dem Nebenplatz. Es ging ordentlich zur Sache, in einem kleinen Feld auf zwei Tore duellierten sich die Reservespieler. Tanguy Coulibaly war mit einer Abseitsentscheidung des Trainerteams nicht zufrieden. Daraufhin gab es ein kurzes Wortgefecht zwischen dem 21-Jährigen und dem Trainerteam, woraufhin Labbadia seinen Profi in die Kabine schickte.

Viel Frust dürfte nach dem kurzen Streit aber nicht zurückbleiben. Das Trainingsspiel wurde mit viel Elan geführt, da kann es auch mal etwas knallen. Sportdirektor Fabian Wohlgemuth ordnete die Aktion wie folgt ein: "Ab und an ist es wichtig, klar die Richtung vorzugeben. Aber das ist alles kein Drama, Reibung gehört dazu.“

Montag, 9. Januar, 9.15 Uhr: Trainingseinheit um 10 Uhr steht an

Guten Morgen aus Marbella! Für den VfB Stuttgart steht Tag acht im Trainingslager an - und für die Profis wird es heute ein wenig entspannter. Nachdem am gestrigen Sonntag das Testspiel gegen Sion anstand, bekommen die Profis den Nachmittag frei. Bruno Labbadia begründet die Entscheidung damit, dass die Spieler nochmal regenerieren sollen. Die letzten drei vollen Trainingstage wolle der Trainer dann nochmal intensiv nutzen.

Am Vormittag steht trotzdem eine Einheit an. Um 10 Uhr geht es los auf dem Rasen auf den "La Quinta Football Fields". Bereits um 7.30 Uhr absolvierten die VfB-Spieler ihre gewohnte Laufeinheit.

Sonntag, 8. Januar, 14.15 Uhr: Testspiel gegen Sion steht an

In knapp 45 Minuten bestreitet der VfB Stuttgart sein erstes Testspiel in Marbella. Auf dem Trainingsgelände "La Quinta Football Fields" testet die Labbadia-Elf gegen den FC Sion. Bei dem Schweizer Erstligist kicken unter anderem Mario Balotelli und der Ex-Stuttgarter Anto Grgic.

So spielt der VfB Stuttgart gegen den FC Sion. © VfB Stuttgart

Spannend wird vor allem sein, wie Labbadia nach dem Zagadou-Aus seine Vierkette ordnet. Rutscht Hirkoi Ito ins Abwehrzentrum? Oder startet Konstantinos Mavropanos von Beginn an? Zu sehen ist das Spiel ab 15 Uhr bei VfB-TV und YouTube. Schiedsrichter der Partie ist Ignacio De Santisteban Adame.

Die Aufstellung des VfB: Müller - Nartey, Ito, Anton, Stenzel - Ahamada, Endo, Millot - Tomas, Guirassy, Silas

Samstag, 7. Januar, 17.40 Uhr: Dan-Axel Zagadou verletzt sich - doppelter Bänderriss

Das sah nicht gut aus. Dem VfB Stuttgart könnte der erste schwerwiegende Ausfall im Trainingslager in Marbella drohen. Dan-Axel Zagadou verletzte sich im Trainingsspiel bei einem Zweikampf mit Tanguy Coulibaly. Der Verteidiger wurde neben dem Platz behandelt und musste anschließend beim Laufen gestützt werden.

VfB-Profi Dan-Axel Zagadou muss während dem Training unter Schmerzen behandelt werden. © ZVW/Simeon Kramer

Der rechte Knöchel des Verteidigers war bangiert, beim Verlassen des Platzes konnte er nicht auftreten. Anschließend ging es humpelnd ins Auto und direkt zu weiteren Untersuchungen ins Teamhotel. Im Auto hielt der Verteidiger sein Leibchen vors Gesicht und sah mitgenommen aus. Bereits am Abend kam die bittere Diagnose: doppelter Bänderriss. Ausfallzeit: vier bis sechs Wochen.

Der VfB-Profi konnte nicht alleine vom Feld gehen. © ZVW/Simeon Kramer

Die Verletztung passierte bei einer unglücklichen Aktion seines Teamkollegens Tanguy Coulibaly. Der Flügelspieler wollte gegen mehrere Spieler ins Dribbling gehen, verstolperte aber den Ball und legte ihn sich damit zu weit vor. Dan-Axel Zagadou ging beherzt dazwischen. Beim Versuch, den Ball doch noch zu erreichen, trat Coulibaly seinem Mitspieler voll aufs Fußgelenk. Wie schlimm die Verletzung wirklich ist oder ob es sich nur um eine Prellung handelt, ist noch unklar.

Samstag, 7. Januar, 12.50 Uhr: Zwei Rückkehrer im VfB-Training

Die Vormittagseinheit des VfB startet mit einer positiven Nachricht: Atakan Karazor und Chris Führich haben mit der Mannschaft zusammen trainiert. Nach Tagen der individuellen Einheiten lauschten die beiden Profis den Ansagen von Trainer Bruno Labbadia.

Nicht dabei war Alou Kuol. Der Stürmer bekam am Samstag einen Schlag auf den Knöchel und wurde geschont. Auch Luca Pfeiffer, der bisher jede Einheit in Marbella voll dabei war, bekam eine Pause. Bei beiden scheint es sich aber nur um eine Vorsichtsmaßnahme zu handeln. Auch Josha Vagnoman trainierte wie die Tage zuvor nur individuell.

Labbadia setzte am Vormittag vor allem taktische Impulse. Nach einer Passeinheit trennte der VfB-Coach sein Team in Angriff und Verteidigung. Die Viererkette übte gemeinsam mit drei Mittelfeldspielern den Spielaufbau bei eigenem Torabstoß. Die Angreifer sollten sich über mehrere Stationen über den Flügel in Abschlusssituationen bringen. In der Box lauerten dann Guirassy, Silas und Co. auf die Hereingabe. Die Einheit war gegen 11.45 Uhr beendet.

Samstag, 7. Januar, 9.15 Uhr: Start in den Trainingstag in Marbella

Guten Morgen aus Marbella! Der VfB Stuttgart startet am heutigen Samstag in den sechsten Trainingslager-Tag. Die Mannschaft traf sich bereits gegen 7.30 Uhr zum gewohnten Morgenlauf, um 10 Uhr geht es auf den Trainingsplatz ins Mannschaftstraining. Nachdem das Team am gestrigen Nachmittag frei hatte, ist heute wieder ein volles Programm zu erwarten. Labbadia wird seine Mannschaft vermutlich auch um 16 Uhr wieder auf den Platz bitten.

Die Personallage dürfte auch an Tag sechs unverändert sein. Konstantinos Mavropanos wird voraussichtlich wieder im Mannschaftstraining dabei sein, ebenso wie Coulibaly und Beyaz. Weiter individuell werden Chris Führich und Atakan Karazor trainieren. Wann Borna Sosa zur Mannschaft stößt, ist weiter völlig offen.

Freitag, 6. Januar, 13.42 Uhr: Testspiel gegen Sion am Sonntag um 15 Uhr

Der VfB Stuttgart hat am Freitagmittag offiziell bekanntgegeben, wann das Testspiel gegen den FC Sion stattfindet. Um 15 Uhr (Sonntag, 08.01.) treffen die Schwaben auf ihrem Trainingsgelände (La Quinta Football Fields) auf den Schweizer Erstligist.

Das Spiel wird live bei VfBTV übertragen, für alle anwesenden VfB-Fans ist der Eintritt frei.

Freitag, 6. Januar, 12.55 Uhr: Alou Kuol muss das Training verletzt abbrechen

Erst die guten Nachrichten: Die ZVW-Redation ist nun auch vor Ort im Trainingslager des VfB Stuttgart. Redakteur Simeon Kramer beobachtet für den Zeitungsverlag Waiblingen bereits die Vormittagseinheit (10 Uhr) unter der Sonne in Marbella.

Konstantinos Mavropanos absolvierte die volle Trainingseinheit mit der Mannschaft am Vormittag und scheint wieder fit zu sein. Auch Tanguy Coulibaly und Ömer Beyaz standen auf dem Rasen. Nicht dabei waren weiterhin Atakan Karazor und Chris Führich. Beide sollen langsam ans Training herangeführt werden.

Der ZVW ist nun vor Ort in Marbella eingetroffen. Hier ist VfB-Trainer Bruno Labbadia mit Tanguy Coulibaly im Gespräch. © ZVW/Simeon Kramer

Ein kurze Schrecksekunde gab es bei Alou Kuol. Der junge Angreifer verletzte sich bei einer Spielform auf zwei Tore leicht und musste neben dem Platz behandelt werden. Diagnose: Schlag auf den Knöchel. Anschließend humpelte er mit ausgezogenem Schuh in Richtung Kabine. Es ist aber wohl davon auszugehen, dass es sich um keine schlimmere Verletzung handelt.

Donnerstag, 5. Januar, 10.50 Uhr: Für Laurin Ulrich ist das Trainingslager beendet

Der vierte Tag des VfB Stuttgart in Marbella beginnt mit einer schlechten Nachricht: Laurin Ulrich ist aus dem Trainingslager abgereist und befindet sich wieder in Stuttgart. Der Youngster schlägt sich mit einer schweren Grippe herum, weshalb die Teamärzte zum Entschluss kamen, dass sich der 17-Jährige am besten in der Heimat erholt. Eine erneute Rückkehr nach Marbella ist nicht geplant.

Konstantinos Mavropanos, Atakan Karazor und Chris Führich trainieren nach wie vor individuell. Seit 10 Uhr ist das VfB-Team auf dem Hauptplatz im Mannschaftstraining, die drei angeschlagenen Profis trainieren auf dem Nebenplatz und im Kraftraum. Ömer Beyaz und Tanguy Coulibaly können wieder Teile des Mannschaftstraining absolvieren.

Mittwoch, 4. Januar, 18.01 Uhr: Wann stößt Borna Sosa zum VfB dazu?

Der dritte Tag in Marbella ist beendet: Die Profis des VfB Stuttgart haben die Nachmittagseinheit hinter sich. Zu Beginn des Trainings mussten die VfB-Profis Intervallläufe absolvieren. Anschließend ließ Bruno Labbadia viele Abschlüsse trainieren, die Torhüter hatten alle Hände voll zu tun. Zum Abschluss stand eine Spielform mit Wandspielern auf dem Programm. Nun geht es zurück ins Teamhotel, wo das Abendessen ansteht.

Die aus der Vormittagseinheit angeschlagenen Waldemar Anton und Josha Vagnoman waren am Nachmittag wieder voll einsatzbereit. Konstantinos Mavropanos fehlte erneut, allerdings drehte der Innenverteidiger ein paar Runden um den Platz. Bei allen anderen angeschlagenen Profis gab es keine Änderungen. Chris Führich, Atakan Karazor, Tanguy Coulibaly und Ömer Beyaz trainieren individuell. Die Youngsters Laurin Ulrich (Erkältung) und Samuele di Benedetto (Schlag auf den Fuß) blieben im Hotel.

Weiterhin nicht in Marbella mit dabei ist Borna Sosa. Der kroatische WM-Fahrer befindet sich noch im individuellen Aufbautraining in München. Dort soll er wieder ans Mannschaftstraining herangeführt werden. Der Plan zwischen Sosa und dem VfB sieht vor, dass der Kroate verspätet ins Trainingslager dazustößt. Wann das allerdings der Fall sein wird, ist noch offen.

Mittwoch, 4. Januar, 13.14 Uhr: Mavropanos, di Benedetto und Ulrich fehlen

Die Vormittagseinheit am Mittwoch haben die VfB-Profis hinter sich gebracht. Jetzt steht das Mittagessen auf dem Programm, anschließend haben die Spieler eine kleine Pause. Neben Rückkehrer Atakan Karazor, der individuell mit Chris Führich trainierte, standen auch die angeschlagenen Tanguy Coulibaly und Ömer Beyaz auf dem Platz. Fürs Mannschaftstraining war aber noch kein Profi fit genug.

Drei Spieler fehlten komplett: Konstantinos Mavropanos, Samuele di Benedetto und Laurin Ulrich. Mavropanos hat Adduktorenprobleme und wird im Teamhotel behandelt, ebenso wie di Benedetto nach seinem Schlag auf den Fuß. Laurin Ulrich liegt mit einer Erkältung flach und fällt vorerst aus. Wann die drei Profis wieder auf den Trainingsplatz zurückkehren können, ist noch unklar.

Im Mannschaftstraining ging es in der Vormittagseinheit heiß her. Nach dem Aufwärmen ging es in eine Trainingsform mit Ballverlust und Umschaltmomenten. Zum Abschluss gab es ein Trainingsspiel mit ordentlich Dampf dahinter. Um 16 Uhr steht mit der Nachmittagseinheit die dritte Einheit des Tages an (um 7.30 Uhr wurden die Spieler bereits zum Morgenlauf gebeten).

Mittwoch, 4. Januar, 9.50 Uhr: Atakan Karazor steigt ins Training ein

Der VfB Stuttgart startet mit einer Trainingseinheit am Vormittag (10 Uhr) in den dritten Tag im Trainingslager in Marbella. Mit dabei ist wieder Atakan Karazor, der erst am Dienstagabend im Teamhotel ankam.

Bis auf das angeschlagene Quintett (Mavropanos, Führich, Coulibaly, Beyaz und Ulrich) kann Bruno Labbadia alle Profis im Mannschaftstraining auf dem Rasen der "La Quinta Football Fields" begrüßen.

Dienstag. 3. Januar, 14.50 Uhr: Laurin Ulrich muss kürzer treten - Training um 16 Uhr

Der VfB Stuttgart hat seine zweite Trainingseinheit absolviert. Am Dienstagvormittag bat Trainer Bruno Labbadia für 90 Minuten auf den Platz. Viele Spielformen mit Ball und taktische Grundlagen standen auf dem Programm. Ein Quintett um Laurin Ulrich fehlte allerdings.

Der Youngster muss aktuell aufgrund einer Erkältung kürzer treten und trainiert momentan nur individuell. Auch Konstantinos Mavropanos und Tanguy Coulibaly (muskuläre Probleme) absolvierten nur eine individuell Einheit, ebenso wie Ömer Beyaz (Probleme mit der Achillessehne) und Chris Führich (Aufbau nach OP). Wann die fünf Profis wieder voll einsteigen können, ist noch unklar.

Atakan Karazor wird bei der Nachmittagseinheit ab 16 Uhr definitiv fehlen. Der 26-Jährige stößt erst später zum Team dazu und wird sein erstes Training wohl am Mittwoch (04.01.) absolvieren. Ein anderer wird aber dabei sein: Alexander Wehrle. Der Vorstandsvorsitzende des VfB kam am Dienstagvormittag in Marbella an bleibt bis Samstag (07.01.) beim Team.

Dienstag, 3. Januar, 9.15 Uhr: Erste Trainingseinheit um 10 Uhr - wo ist Karazor?

Die erste Trainingseinheit in Marbella hat der VfB Stuttgart bereits hinter sich. Nach einem langen Anreisetag schickte Bruno Labbadia seine Profis spät am Abend noch auf den Trainingsplatz. Am heutigen Dienstag (03.01.) steht der erste volle Trainingstag auf dem Programm. Um 10 Uhr startet die Vormittagseinheit auf dem Trainingsplatz "La Quinta Football Fields".

Ob Atakan Karazor bei der morgendlichen Einheit mit dabei sein wird, ist noch unklar. Der Mittelfeldspieler soll erst heute im Laufe des Tages zur Mannschaft dazustoßen. Der 26-Jährige musste am gestrigen Anreisetag der Schwaben einen Termin im spanischen Konsulat wahrnehmen. Offenbar hängt das mit dem laufenden Gerichtsverfahren wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung auf Ibiza gegen den Profi zusammen. Besondere Auflagen muss Karazor nach seiner Ankunft in Spanien aber nicht beachten.

Auch Borna Sosa ist weiter nicht in Marbella dabei. Der Stuttgarter WM-Fahrer hat nach dem Turnier in Katar wohl noch muskuläre Probleme und soll womöglich in der zweiten Woche des Trainingslagers auf dem Platz stehen.

Montag, 2. Januar, 17.20 Uhr: Der VfB ist in Marbella angekommen

Der VfB Stuttgart hat sein Quartier in Marbella (Spanien) bezogen. Gegen 17 Uhr checkten Mannschaft und Trainerteam im Teamhotel "La Quinta Golf & Country Club" ein. Wataru Endo und Co. waren zunächst von Stuttgart nach Zürich geflogen, von dort ging es dann weiter nach Malaga. Per Bus-Transfer ging es rund 70 Kilometer vom Flughafen Malaga ins Teamhotel in Marbella.

Um 18.15 Uhr findet die erste Trainingseinheit unter Trainer Bruno Labbadia statt. Dabei handelt es sich aber eher um ein kleines Anschwitzen nach den Reisestrapatzen des Tages. Auch Christian Gentner, der seit 1. Januar 2023 als neuer Leiter der Lizenzspielerabteilung beim VfB aktiv ist, begleitet das Team in Marbella.

Montag, 2. Januar, 12:20 Uhr: Ömer Beyaz reist mit ins Trainingslager

Nun ist es offiziell: Der Leihvertrag von Ömer Beyaz mit dem 1. FC Magdeburg wurde vorzeitig beendet. Das bedeutet: Der 19-Jährige wird mit seinen Teamkollegen die Reise nach Marbella antreten und im Trainingslager dabei sein.

Information der Redaktion: ZVW-Redakteur Simeon Kramer befindet sich ab Freitag (06. Januar) im Trainingslager in Marbella vor Ort. Die Tage davor hält er via Telefon Kontakt zum VfB Stuttgart und informiert so über alle aktuellen Entwicklungen.