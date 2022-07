Trainingslager-Newsroom: Erste VfB-Einheit im Allgäu

Vom 09. bis 16. Juli bereitet sich der VfB Stuttgart in Weiler-Simmerberg auf die neue Bundesliga-Saison vor. Wir begleiten Trainerteam und Mannschaft ins Allgäu und berichten von vor Ort. Alle News, Bilder und Videos bündeln wir hier in unserem Trainingslager-Newsroom. Aktuelle Entwicklungen vom Transfermarkt gibt es wie gewohnt in unserem Transferticker.

10.07., 11.32 Uhr: Training in Kleingruppen

Nach dem Testkick gegen Zürich wird am Sonntagvormittag (10.07.) in Kleingruppen mit Individualtrainer Nate Weiss und im Kraftraum trainiert. Im Fokus stehen Passübungen und Spielformen auf kleine Tore. Neuzugang Josha Vagnoman mischt mit, Juan Jose Perea dreht Runden mit Athletiktrainer Martin Franz. Am Nachmittag findet keine Einheit statt. Cheftrainer Matarazzo sitzt immer noch in häuslicher Isolation, soll aber so schnell wie möglich zum Team stoßen.

10.07., 08.05 Uhr: Erste VfB-Einheit im Allgäu

Um 10.30 Uhr wird der VfB am Sonntagvormittag (10.07.) seine erste Einheit in Weiler-Simmerberg absolvieren. Trainiert wird auf den Anlagen des Landesligisten FV Rot-Weiß Weiler - und da Cheftrainer Pellegrino Matarazzo nach seiner Corona-Infektion noch in Quarantäne ist, wird das Training wie in den letzten Tagen auch von den Assistenten Michael Wimmer und Michael Kammermeyer geleitet.

09.07, 19.23 Uhr: 3:2-Sieg gegen den FC Zürich

Der VfB Stuttgart hat zum Auftakt der Tage im Allgäu gegen den FC Zürich gewonnen. In Friedrichshafen drehten die Schwaben am Samstag (09.07.) einen 0:1-Rückstand in einen 3:2-Sieg. Hier lesen Sie unseren Spielbericht aus dem Zeppelinstadion:

09.07., 15.26 Uhr: Auftakt ohne Matarazzo

Der VfB Stuttgart ist ohne Trainer Pellegrino Matarazzo zum Trainingslager ins Allgäu aufgebrochen. Nach seinem positiven Corona-Test vom Anfang der Woche ist der 44-Jährige am Samstag nicht mit dem Team nach Weiler-Simmerberg gereist. Nach Clubangaben ist aber geplant, dass der Chefcoach im Verlauf des einwöchigen Trainingscamps noch anreist.

Im Testspiel gegen den Schweizer Meister FC Zürich am Samstagabend (17.30 Uhr) wird die Mannschaft wie schon zuletzt gegen Drittligist SV Wehen Wiesbaden (3:2) von den Co-Trainern Michael Wimmer und Michael Kammermeyer betreut. Matarazzo wird die Partie zuhause am Bildschirm verfolgen.

Der Trainingslager-Kader: