Transferticker zum VfB Stuttgart: Philipp Förster wechselt nach Bochum

Wer kommt? Wer geht? Wer bleibt? Unser Transferticker zum VfB Stuttgart bildet wie gewohnt die fixen Wechsel sowie die heißesten Gerüchte rund um den Traditionsverein aus Bad Cannstatt ab. Damit Sie im Wirrwarr auf dem mitunter abenteurlichen Transfermarkt den Überblick behalten, ordnen unsere Redakteure die Meldungen ein und ergänzen sie mit eigenen Recherchen.

Freitag, 01. Juli, 15.08 Uhr: Philipp Förster wechselt zum VfL Bochum

Philipp Förster verlässt den VfB Stuttgart und schließt sich dem Bundesligakonkurrenten VfL Bochum an. Das teilten beide Klubs am Freitag (01.07.) mit. In der vergangenen Spielzeit kam der 27-Jährige 20-mal für den VfB zum Einsatz und erzielte zwei Treffer. Laut dem kicker bezahlt Bochum rund 500.000 Euro Ablöse.

Philipp Förster bestritt insgesamt 76 Pflichtspiele (acht Tore, sieben Vorlagen) im Trikot mit Brustring. „Die vergangene Saison verlief für Philipp dann auch krankheits- und verletzungsbedingt nicht wunschgemäß. Mit dem Wechsel zum VfL Bochum bietet sich ihm die Chance zu einem Neustart“, wird VfB-Sportdirektor Sven Mislintat zitiert. „Der VfB bleibt ein besonderer Verein für mich und ich gehe mit vielen schönen Momenten und Erinnerungen“, verabschiedet sich Förster. (dag)

Freitag, 01. Juli, 11 Uhr: HSV fordert sechs Millionen für Josha Vagnoman

Obwohl sich der VfB und Josha Vagnoman über einen Transfer einig sind (im Raum steht ein Vier-Jahres-Vertrag), wurde der Rechtsverteidiger noch nicht im Trikot mit dem roten Brustring präsentiert. Der Grund: HSV-Sportdirektor Jonas Boldt und Sven Mislintat feilschen noch. Die Hanseaten wollen sechs bis sieben Millionen Euro, dem VfB ist die geforderte Summe für einen Zweitliga-Spieler zu hoch.

Das erste Angebot von rund vier Millionen Euro lehnt der HSV ab. Mislintat hat seinem Gegenüber inzwischen ein verbessertes Angebot gemacht (wohl fünf Millionen Euro plus Boni) und ein Ultimatum gesetzt: Bis Freitag (01.07.) hat der HSV Zeit, das Angebot anzunehmen. Der Ball liegt nun bei Jonas Boldt.

Wie unsere Redaktion aus gut informierten Kreisen erfahren hat, wird der HSV auch das erneuerte Angebot der Schwaben nicht annehmen. Sechs Millionen Euro fordert Boldt - und hat für diese Forderung wohl Rückendeckung vom Aufsichtsrat bekommen. Wenn Mislintat sein Angebot also nicht nochmal verbessert (wovon aufgrund der gesetzten Frist nicht auszugehen ist), scheitert der Transfer. (sik)

Freitag, 01. Juli, 09 Uhr: Wie das Transferfenster öffnet und schließt

Das Sommer-Transferfenster der Bundesliga öffnet dieses Jahr am 1. Juli und schließt nicht wie sonst üblich am 31. August, sondern erst am 1. September um 18 Uhr. Diese Verlängerung war von den 36 DFL-Clubs beschlossen worden, weil in vielen anderen europäischen Topligen das Transferfenster ebenfalls bis 1. September geöffnet ist. Ein Wettbewerbsnachteil soll damit vermieden werden. Nicht betroffen vom Schließen des sommerlichen Transferfensters sind Spieler ohne Vertrag: Sie können weiterhin von jedem Verein verpflichtet werden. (dag)

Der aktuelle VfB-Kader - Stand 01. Juli